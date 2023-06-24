Всероссийский школьный выпускной в Кремлевском дворце отменяется

Москва. 24 июня. INTERFAX.RU - Всероссийский школьный выпускной бал в Государственном Кремлевском дворце (ГКД) отменён, сообщили в ГКД.

"В связи с отменой в Москве всех массовых мероприятий Всероссийский школьный выпускной бал, который должен был состояться сегодня на территории Московского Кремля, отменяется. Дирекция Государственного Кремлёвского Дворца приносит свои глубочайшие извинения", - говорится в сообщении на сайте ГКД.

Уточняется, что в ближайшее время все школы-участники Всероссийского выпускного будут индивидуально проинформированы об отмене мероприятия, представителям школ будут даны разъяснения по организационным вопросам. Стоимость всех билетов будет возвращена, отметили в сообщении.