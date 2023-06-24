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Губернатор сообщил о работе промпредприятий Ростовской области без сбоев

Москва. 24 июня. INTERFAX.RU - Социальные структуры, включая общественный транспорт, коммунальные службы, учреждения здравоохранения и скорую медпомощь, в Ростовской области работают штатно, сообщил глава региона Василий Голубев в субботу.

"Штатно функционирует общественный транспорт, коммунальные службы, учреждения здравоохранения, скорая медицинская помощь. Нет сбоев в работе промышленных предприятий, организаций торговли, рынков. Запасов продуктов достаточно - это недельный запас, который ежедневно пополняется", - сказал Голубев в видеообращении, опубликованном в его телеграм-канале.

Он отметил, что в течение субботы, 24 июня, в регионе возникал ажиотажный спрос на горюче-смазочные материалы.

"Обращаю ваше внимание на то, что в области имеется достаточный запас топлива", - сказал Голубев.

Глава Ростовской области добавил, что правительство региона продолжает работать над недопущением сбоев в работе жизнеобеспечения.

Ростовская область
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