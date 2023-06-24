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Учреждения ФСИН Ростовской области работают в штатном режиме

Москва. 24 июня. INTERFAX.RU - Исправительные учреждения на территории Ростовской области работают в обычном режиме, беспорядков не зафиксировано, сообщили в пресс-службе регионального ГУ ФСИН.

"Все спокойно, учреждения работают в штатном режиме. ЧП или беспорядков никаких не было", - сказал собеседник агентства.

Ранее губернатор Ростовской области Василий Голубев отменил все массовые мероприятия в Ростове-на-Дону и призвал граждан не выходить без необходимости из дома и сообщил, что правоохранительные органы предпринимают все необходимое, чтобы обеспечить безопасность жителей.

Он отметил, что "сложившаяся ситуация требует максимальной концентрации всех сил для удержания порядка". Также глава региона поручил городской администрации и службам жизнеобеспечения Ростова-на-Дону принять меры по нормальному функционированию городских коммуникаций. В свою очередь, глава Ростова-на-Дону Алексей Логвиненко сообщил о временном изменении схемы движения транспорта. Также в администрации заявили о штатном режиме работы медицинских учреждений и почты.

Главы районов области также призвали жителей не покидать свои населенные пункты.

Ростовская область
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