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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:21

Восстановлено движение транспорта по федеральным трассам в Тульской области

Москва. 25 июня. INTERFAX.RU - Возобновлено движение автотранспорта по федеральным трассам в Тульской области, сообщила пресс-служба правительства региона в воскресенье.

"Движение общественного и личного автотранспорта по федеральным трассам М-2 "Крым", М-4 "Дон", "Калуга-Тула-Михайлов-Рязань" по территории региона, а также на границах с соседними областями в обоих направлениях восстановлено", - говорится в сообщении.

Отмечается, что 23 и 24 июня в Тульской области не было допущено нарушения системы жизнеобеспечения региона. Все службы продолжают работать в штатном режиме.

Также снят запрет на проведение массовых мероприятий.

Накануне сообщалось, что на дорогах Тульской области введен дополнительный контроль. Временно был ограничен транзитный проезд в обоих направлениях со стороны Московской и Липецкой областей. На пяти участках трассы "Дон" МЧС установила точки для подвоза воды водителям.

Тульская область
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