Длительные сроки получили фигуранты дела об убийстве бизнесмена Маругова в Подмосковье

Москва. 26 июня. INTERFAX.RU - Фигуранты дела об убийстве в Подмосковье главы компании "Мясная империя" Владимира Маругова приговорены к длительным срокам заключения, сообщила "Интерфаксу" официальный представитель Мособлпрокуратуры Екатерина Короткова.

Обвинительный приговор вынесен в отношении Александра Мавриди, Паши Ахмедова, Константина Барского, Ивана Цуркану, Дениса Грозаву, Николая Тетери, Александра Бутнару.

"В зависимости от роли и степени участия в совершении преступлений они обвиняются в убийстве, похищении человека, вымогательстве, легализации денежных средств или имущества, незаконном лишении свободы, незаконном обороте оружия и побеге из-под стражи", - сказала Короткова.

В суде установлено, что с июля 2018 года по ноябрь 2020 года Мавриди и Барский похитили и незаконно удерживали в различных местах городского округа Троицк г. Москвы и Московской области мужчину (Московского адвоката А. Завгороднего - ИФ) "с целью вымогательства имущества в особо крупном размере".

Применив физическое насилие, Мавриди заставил жертву похищения подписать доверенности на отчуждение трех квартир и машиноместа на общую сумму более 71 млн рублей.

Позже с целью легализации имущества, полученного преступным путем, сообщники совершили сделки по продаже добросовестным покупателям незаконно полученной недвижимости.

Кроме того, осенью 2020 года Мавриди совместно с Ахмедовым в составе группы организовали убийство предпринимателя (бизнесмена Владимира Маругова - ИФ). 1 ноября 2020 года в вечернее время они прибыли к дому, расположенному в деревне Аносино городского округа Истра Московской области. Проникнув внутрь бани, Ахмедов ударил гражданскую жену бизнесмена, связал ее и оттащил в соседнее помещение, а затем Мавриди выстрелил из арбалета в грудь мужчины, а также нанес не менее четырех ударов кочергой по его голове. От полученных телесных повреждений предприниматель скончался на месте происшествия.

В дальнейшем, в августе 2021 года, содержащиеся под стражей в Истринском ИВС Мавриди, а также Цуркану, Грозаву, Тетеря, Бутнару, являвшиеся подсудимыми по уголовному делу, сняли замок двери камеры и совершили побег из-под стражи. Впоследствии в ходе оперативно-розыскных мероприятий они были задержаны сотрудниками правоохранительных органов на территории Москвы, а также Московской и Новгородской областях.

Кроме того, в ходе проведения обысков в автомобиле Мавриди были обнаружены и изъяты самодельные пистолет и револьвер.

Суд приговорил Мавриди к 20 годам лишения свободы с ограничением свободы на 1 год 6 месяцев; Ахмедова - к 13 годам лишения свободы; Барского - к 8 годам лишения свободы; Цуркану - к 7 годам 6 месяцам лишения свободы; Грозаву - к 6 годам 6 месяцам лишения свободы; Тетерю - к 6 годам 6 месяцам лишения свободы; Бутнару - к 11 годам 6 месяцам лишения свободы.

Отбывать наказание осужденным предстоит в исправительных колониях строгого и общего режимов.

Суд также частично удовлетворил исковые требования потерпевших к Мавриди и Ахмедову о компенсации морального вреда на общую сумму более 10 млн рублей.

Со своей стороны представитель подмосковного управления Следственного комитета России Ольга Врадий уточнила ряд обстоятельств дела. В частности, о совершенных в отношении столичного адвоката преступлениях стало известно в ходе расследования убийства предпринимателя в Истре, когда по месту жительства Мавриди были проведены обыски.

Кроме того, выяснилось, что Мавриди через адвокатов получал литературу о симптоматике различных психических заболеваний, которые в дальнейшем пытался использовать в ходе психиатрических судебных экспертиз.