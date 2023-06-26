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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:54

Путин заявил, что вооруженный мятеж в любом случае был бы подавлен

Москва. 26 июня. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин заявил в своем выступлении в понедельник, что вооруженный мятеж в любом случае был бы подавлен.

"Подчеркну, с самого начала событий незамедлительно были приняты все необходимые решения по нейтрализации возникшей угрозы по защите Конституционного строя, жизни и безопасности наших граждан", - сказал Путин в обращении к россиянам в понедельник.

Вооруженный мятеж, по его словам, "в любом случае, был бы подавлен".

"Организаторы мятежа, несмотря на утерю адекватности, не могли этого не понимать. Все они понимали", - сказал Путин.

Владимир Путин
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