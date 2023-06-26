Путин поблагодарил граждан за выдержку, сплоченность и патриотизм
Москва. 26 июня. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин поблагодарил россиян за "высочайшую консолидацию, за поддержку конституционного порядка".
"Благодарю вас за выдержку, сплоченность и патриотизм. Это гражданская солидарность показала, что любой шантаж, попытки устроить внутреннюю смуту обречены на провал. Повторю: была проявлена высочайшая консолидация общества, исполнительной и законодательной власти на всех уровнях", - заявил Путин в телеобращении.
Президент подчеркнул, что "твердую, однозначную позицию поддержки конституционного порядка заняли общественны.