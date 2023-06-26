Путин выразил благодарность военным и сотрудникам силовых структур за верность присяге
Москва. 26 июня. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин поблагодарил всех военнослужащих и сотрудников силовых структур, вставших на пути у мятежников и сохранивших верность присяге.
"Благодарю всех наших военнослужащих, сотрудников правоохранительных органов, специальных служб, которые встали на пути у мятежников. Сохранили верностью долгу, присяге и своему народу", - заявил он в обращении в понедельник.
"Мужество, самопожертвование павших героев-летчиков уберегли Россию от трагических разрушительных последствий", - отметил глава государства.