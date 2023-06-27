Путин во вторник обратится к участникам пресечения попытки мятежа

Москва. 27 июня. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин во вторник обратится к военнослужащим и сотрудникам правоохранительных органов, участвовавших в пресечении попытки мятежа, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

"Путин в Кремле обратится к подразделениям Минобороны, Росгвардии, ФСБ, МВД и ФСО, которые обеспечивали порядок и законность во время мятежа и участвовали в пресечении попытки мятежа", - сказал он журналистам.

Кроме того, по словам Пескова, Путин "с некоторыми военнослужащими министерства обороны встретится отдельно".

Также во вторник у президента запланирован международный телефонный разговор.

Вечером Путин встретится с руководителями российских СМИ.

Говоря о встрече с руководством СМИ, Песков напомнил, что такие встречи проходят достаточно регулярно, и последнее такое мероприятие состоялось около месяца назад.

"Но тогда у президента был плотный график, который, к сожалению, не позволил уделить необходимое время этой встрече, осталось еще много вопросов у руководителей СМИ. Сегодня этот разговор продолжится", - добавил он.

Песков отметил, что встреча будет носить закрытый характер.