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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:20

В МИД РФ не подтверждают сообщения о визите в Москву представителя Ватикана

Москва. 19 июня. INTERFAX.RU - Замглавы МИД РФ Александр Грушко не подтвердил сообщения о возможном визите кардинала Маттео Дзуппи в Россию.

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"Из заявлений Ватикана мы знаем (о таких сообщениях - ИФ). Вы знаете, что мы поддерживаем диалог по вопросу путей установления мира на Украине, ценим взвешенную позицию Ватикана, которую занимает лично понтифик", - сказал Грушко журналистом в Москве.

Так он прокомментировал сообщения о том, что Россию на этой неделе может посетить посланник папы римского кардинал Дзуппи.

Представитель Ватикана кардинал Маттео Дзуппи по указанию папы Римского недавно посетил Киев, СМИ сообщали о его планах побывать в Москве, чтобы обсудить пути украинского урегулирования.

МИД РФ Ватикан Маттео Дзуппи
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