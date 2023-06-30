В Ижевске в июле начнут судить экс-директора ЧОП по делу, связанному со стрельбой в школе

Москва. 30 июня. INTERFAX.RU - В Октябрьский районный суд Ижевска поступило уголовное дело экс-директора ООО Частная охранная организация "Щит" Алексея Злобина, связанное с трагедией в местной школе, где погибли 18 человек, сообщает пресс-служба судейского сообщества Удмуртии в пятницу.

"Судебное заседание назначено на 6 июля 2023 года на 10:00 (9:00 по Москве - ИФ)", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, утром 26 сентября 2022 года 34-летний Артем Казанцев открыл стрельбу в школе № 88 в Ижевске. Погибли 18 человек, в том числе 11 детей. Ранения получили 23 человека, среди них 22 ребенка. Позднее Казанцев совершил самоубийство.

Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.105 (убийство двух и более лиц, в том числе малолетнего или иного лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии, совершенное общеопасным способом), ч.1 ст.222 (незаконный оборот оружия), а также по ст.282 УК РФ (возбуждение ненависти либо вражды).

В ходе расследования был задержан директор частной организации "Щит", охранявшей школу. Против него было возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц)". Суд поместил фигуранта под домашний арест, затем изменил меру пресечения на запрет определенных действий.