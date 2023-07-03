Песков отметил консолидацию ведомств и спецслужб вокруг Путина во время попытки мятежа

Москва. 3 июля. INTERFAX.RU - Российские ведомства, в том числе спецслужбы выполняют свои функции, а в период попытки мятежа продемонстрировали консолидацию вокруг президента, заявил журналистам пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков.

На брифинге его спросили, как в Кремле могут объяснить, что спецслужбы не смогли предотвратить вооруженный мятеж 24 июня.

"Здесь я оставлю без комментариев. Все службы, все министерства, ведомства, специальные службы, они выполняют свои функции и делают это должным образом", - ответил он.

На уточняющий вопрос, довольны ли в Кремле работой спецслужб, Песков сказал: "Вы знаете, что президент отметил высокий уровень консолидации - и в Вооруженных силах, и в специальных службах - вокруг президента в эти нелегкие дни, и выразил свою признательность всем тем, кто был вокруг президента, включая, безусловно, и сотрудников упомянутых вами служб, которые были неделю назад на Соборной площади Кремля и к которым обращался глава государства".