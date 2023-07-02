Володин сообщил, что многие "вагнеровцы" согласились с предложением Путина продолжить службу

Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин Фото: Агентство "Москва"

Москва. 2 июля. INTERFAX.RU - Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что многие из бойцов группы "Вагнер" согласились с предложением президента Владимира Путина продолжить защищать Россию.

По словам спикера Госдумы, Путин, объяснив бойцам "Вагнера" реальное положение дел, предложил тем, кто хочет защищать Россию, продолжить службу с оружием в руках.

"Насколько знаю, многие из них на это согласились", - написал Володин в воскресенье в своем телеграм-канале.

Также он выразил мнение, что в ситуации 24 июня силовые структуры проявили себя с лучше стороны.

"Путин из этой тяжелейшей ситуации вышел укрепившим ещё больше свои позиции как в стране, так и в мире. Он сделал всё, чтобы не допустить кровопролития и смуты", - написал Володин.

В целом, по мнению спикера Госдумы, 23-24 июня вошли в историю России как дни единения и консолидации общества вокруг президента Путина.

"Армия, силовые структуры проявили свои лучшие качества. На фронте отбивали атаки нацистов. В тылу делали всё, чтобы обеспечить безопасность страны в рамках контртеррористической операции. Непростая ситуация показала, насколько высок авторитет президента среди гражданского общества и военнослужащих", - отметил Володин.

Также, "несмотря на многопартийность и возможность высказать самые разные точки зрения, не было ни одного примера, чтобы кто-то поддержал мятеж", написал Володин.