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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:32

Медведев сообщил о принятии в ВС РФ более 325 тыс. человек в январе-сентябре

Москва. 26 сентября. INTERFAX.RU - В интересах объединенной группы войск в Вооруженные силы с 1 января по 26 сентября приняты более 325 тысяч человек, сообщил замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев со ссылкой на данные Минобороны России.

Об этом Медведев заявил на совещании по вопросам доукомплектования ВС РФ военнослужащими.

В начале совещания замглавы Совбеза проинформировал, что по поручению президента России посетил полигон вблизи линии боевого соприкосновения на территории Донецкой народной республики.

Медведев сообщил, что в ходе этой поездки пообщался с рядовыми и офицерами, которые обучаются необходимым приемам ведения современного боя, совершенствуются в огневой подготовке, осуществляют боевое слаживание подразделений, "по сути, вступают в бой".

"Проверка показала, что подготовка личного состава ведется на должном уровне, военнослужащие демонстрируют отличные боевые качества - волю, твердость, всеобщий настрой на победу", - сказал замглавы Совбеза, поблагодарив Минобороны РФ за "качественную работу по боевой и военно-политической подготовке военнослужащих и обеспечение высокой воинской дисциплины".

Дмитрий Медведев ВС РФ
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