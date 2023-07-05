Белгородский губернатор сообщил об обстрелах семи районов области за сутки

Москва. 5 июля. INTERFAX.RU - В Белгородской области за сутки были обстреляны семь муниципалитетов, сообщил в Telegram губернатор региона Вячеслав Гладков. Наибольший ущерб получил город Валуйки, где была ранена женщина.

"В Валуйском округе по частному сектору города Валуйки выпущено 12 снарядов из РСЗО "Град". Также системой ПВО сбито три цели на подлете к городу и один беспилотник. В результате обстрела есть пострадавшая - женщина с осколочными ранениями. Была доставлена в Валуйскую ЦРБ, где врачи оказали ей всю необходимую помощь. Различные повреждения получили 9 частных домовладений", - написал Гладков.

Информация о последствиях обстрела уточняется.

В Белгородском районе были обстреляны шесть населенных пунктов.

"В Белгородском районе по селу Журавлевка выпущено 9 артиллерийских снарядов. Также противник сбросил с беспилотника одно взрывное устройство. Из артиллерии обстреляно село Наумовка - зафиксировано 10 прилетов. Также на территории села с БПЛА сброшены 3 взрывных устройства. По селу Красный Хутор выпущено 7 артиллерийских снарядов, по селу Устинка - 3. В селе Бочковка сбит беспилотник противника. В селе Щетиновка с БПЛА сброшено 5 взрывных устройств", - пишет губернатор.

По его данным, ни в одном из населенных пунктов района пострадавших и разрушений не зафиксировано.

"В Грайворонском горокруге по селу Новостроевка-Вторая выпущено 6 минометных снарядов. Пострадавших нет... Из миномета и самоходной артиллерийской установки обстреляли окраину села Дроновка - зафиксировано 14 прилетов. Также противник сбросил с беспилотника одно взрывное устройство. Никто не пострадал. В результате обстрела нарушено электроснабжение, поврежден инфраструктурный объект связи", - продолжил Гладков.

В Борисовском районе под минометный обстрел попала окраина села Богун-Городок - зафиксировано 17 прилетов. Также противник сбросил с БПЛА 3 взрывных устройства. Никто не пострадал, разрушений нет.

"В Краснояружском районе по окраине поселка Прилесье выпущено 9 артиллерийских снарядов. В лесном массиве в районе села Теребрено с беспилотников сброшено два самодельных взрывных устройства. Из артиллерии обстреляны окраины сел Староселье и Теребрено - зафиксировано 3 прилета. Позже по окраине села Староселье было выпущено еще 3 минометных снаряда. Ни в одном из населенных пунктов района пострадавших и разрушений нет", - написал Гладков.

В Шебекинском городском округе обстрелам подверглись четыре населенных пункта и международный автомобильный пункт пропуска "Шебекино".

"По хутору Бондаренков выпущено 10 минометных снарядов, по селу Середа - 3. Из миномета и гранатомета обстрелян МАПП Шебекино - зафиксировано 2 минометных снаряда и 24 гранатометных выстрела. По селам Графовка и Коровино выпущено 6 и 2 артиллерийских снаряда соответственно. В результате обстрелов ни в одном из населенных пунктов горокруга пострадавших и разрушений нет", - сообщил губернатор.

По его информации, в Волоконовском районе из миномета и танка обстреляли окраину хутора Старый - зафиксировано 30 прилетов. Пострадавших и разрушений нет.