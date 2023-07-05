Женщина получила осколочные ранения в результате обстрела Белгородской области

Москва. 5 июля. INTERFAX.RU - Больше часа продолжался обстрел города Валуйки Белгородской области со стороны ВСУ, есть пострадавший, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

"Система ПВО сбила три цели на подлете к городу и один БПЛА. Еще 12 снарядов из РСЗО "Град" были выпущены по частному жилому сектору. (...) Женщина с осколочными ранениями грудной клетки доставлена в Валуйскую ЦРБ. Ей оказывается вся необходимая медицинская помощь", - написал он в своем телеграм-канале.

По предварительным данным, различные повреждения зафиксированы в восьми частных жилых домовладениях. Также повреждена линия электропередачи, добавил губернатор.

Ранее утром Гладков сообщал о срабатывании системы ПВО и о разрушениях в городе Валуйки.

Приграничные территории Белгородской области с 24 февраля 2022 года подвергаются обстрелам с украинской стороны. Есть погибшие и раненые среди мирного населения. В связи с этим в регионе установлен "желтый" (высокий) уровень террористической опасности. В 15 приграничных населенных пунктах введен режим ЧС.