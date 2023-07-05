Песков назвал вымыслом публикацию FT о предостережении председателя КНР в адрес Путина

Москва. 5 июля. INTERFAX.RU - Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал вымыслами сообщение Financial Times о том, что председатель КНР Си Цзиньпин в ходе визита в Москву предостерег Владимира Путина от применения тактического ядерного оружия на Украине.

"Нет, я не могу этого подтвердить", - ответил Песков на просьбу прокомментировать эту пубикацию.

"Информации очень много (было предоставлено по итогам визита), а все остальное является вымыслами", - добавил он.

Он напомнил, что были сделаны заявления для прессы, а суть переговоров "была четко изложена в принятых по итогам документах".

Си Цзиньпин посещал Москву в марте.