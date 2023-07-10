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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:37

Путин подписал закон о запрете вылова китов и дельфинов для дельфинариев

Москва. 10 июля. INTERFAX.RU - Президент Владимир Путин подписал закон, запрещающий вылов китов, дельфинов и других морских млекопитающих в учебных и культурно-просветительских целях. Закон опубликован на официальном портале правовой информации и вступит в силу 1 сентября 2024 года.

В законе оговаривается, что добыча (вылов) морских млекопитающих в учебных и культурно-просветительских целях будет возможен только по решению правительственной комиссии. Это решение в обязательном порядке будет публиковаться на сайте Росрыболовства в пятидневный срок со дня его поступления. Особенности добычи (вылова) морских млекопитающих будет устанавливать правительство.

Как отмечали авторы закона, добыча морских млекопитающих в культурно-просветительских целях фактически означает их использование в зрелищно-развлекательных мероприятиях, в целях извлечения дохода.

"Запрет на добычу (вылов) морских млекопитающих в культурно-просветительских целях приведет к закрытию возможностей пополнения дельфинариев, морских цирков, и т.д. животными, отловленными в природной среде, но не запрещает пополнение рожденными в неволе особями", - говорится в пояснительной записке к документу.

Закон начали готовить в связи с обнаружением в Приморье "китовой тюрьмы", где в плохих условиях содержались 11 косаток и 90 белух, выловленных для дельфинариев Китая.

Авторы инициативы отмечают, что потребность дельфинариев в млекопитающих способствует браконьерству. Содержание дельфинов при этом также зачастую сопровождается многочисленными нарушениями, говорится в записке.

По данным авторов закона, из морально-этических соображений в 2021 году стационарные и передвижные дельфинарии были запрещены в 19 европейских странах. В Мексике и Чили запрещен отлов, импорт и экспорт морских млекопитающих. В Израиле запрещен импорт дельфинов в развлекательных целях, в Швейцарии с 2012 года запрещен импорт живых китообразных. Мелких китообразных для продажи в дельфинарии продолжают отлавливать только Япония и некоторые островные государства Карибского бассейна, остальные страны отказались от данной практики.

Закон о запрете промышленного вылова китов был принят в 2021 году.

"Китовая тюрьма" в Приморье

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В декабре из "китовой тюрьмы" исчезли три детеныша белух в возрасте до года, которые, по словам экспертов, плохо переносят неволю. Отловщики утверждают, что животные вырвались и уплыли; экологи уверены, что белухи погибли.В феврале из вольеров пропала косатка. Зоозащитники заявили, что сбежать из окруженных прочными сетями вольеров практически невозможно, и предположили, что животное погибло или его незаконно вывезли.Отловщики морских животных адаптируют их к дальнейшей работе в океанариумах, несмотря на заявления Минприроды и надзорных органов о необходимости выпустить косаток и белух в естественную среду обитанияВсе сотрудники "китовой тюрьмы" называют себя "тренерами" и открыто говорят, что готовят этих животных "к работе в океанариуме"31 января Южно-Сахалинский городской суд принял к производству иск общественных организаций Сахалина к Минсельхозу, Росрыболовству и Росприроднадзору. В нем истцы требуют выпустить косаток и белух из бухты Средней на волю. Вместе с тем, общественники опасаются, что суд будет идти слишком долго, и морским млекопитающим в "китовой тюрьме" за это время может быть нанесен непоправимый вред, часть из них могут погибнуть.Президент РФ Владимир Путин 22 февраля поручил Минприроды совместно с Минсельхозом и заинтересованными научными и общественными организациями до 1 марта 2019 года определить дальнейшую судьбу китов, содержащихся в бухте СреднейВся площадь "китовой тюрьмы" огорожена двумя рядами забора с колючей проволокой
В декабре из "китовой тюрьмы" исчезли три детеныша белух в возрасте до года, которые, по словам экспертов, плохо переносят неволю. Отловщики утверждают, что животные вырвались и уплыли; экологи уверены, что белухи погибли.
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