Путин подписал закон о запрете вылова китов и дельфинов для дельфинариев

Москва. 10 июля. INTERFAX.RU - Президент Владимир Путин подписал закон, запрещающий вылов китов, дельфинов и других морских млекопитающих в учебных и культурно-просветительских целях. Закон опубликован на официальном портале правовой информации и вступит в силу 1 сентября 2024 года.

В законе оговаривается, что добыча (вылов) морских млекопитающих в учебных и культурно-просветительских целях будет возможен только по решению правительственной комиссии. Это решение в обязательном порядке будет публиковаться на сайте Росрыболовства в пятидневный срок со дня его поступления. Особенности добычи (вылова) морских млекопитающих будет устанавливать правительство.

Как отмечали авторы закона, добыча морских млекопитающих в культурно-просветительских целях фактически означает их использование в зрелищно-развлекательных мероприятиях, в целях извлечения дохода.

"Запрет на добычу (вылов) морских млекопитающих в культурно-просветительских целях приведет к закрытию возможностей пополнения дельфинариев, морских цирков, и т.д. животными, отловленными в природной среде, но не запрещает пополнение рожденными в неволе особями", - говорится в пояснительной записке к документу.

Закон начали готовить в связи с обнаружением в Приморье "китовой тюрьмы", где в плохих условиях содержались 11 косаток и 90 белух, выловленных для дельфинариев Китая.

Авторы инициативы отмечают, что потребность дельфинариев в млекопитающих способствует браконьерству. Содержание дельфинов при этом также зачастую сопровождается многочисленными нарушениями, говорится в записке.

По данным авторов закона, из морально-этических соображений в 2021 году стационарные и передвижные дельфинарии были запрещены в 19 европейских странах. В Мексике и Чили запрещен отлов, импорт и экспорт морских млекопитающих. В Израиле запрещен импорт дельфинов в развлекательных целях, в Швейцарии с 2012 года запрещен импорт живых китообразных. Мелких китообразных для продажи в дельфинарии продолжают отлавливать только Япония и некоторые островные государства Карибского бассейна, остальные страны отказались от данной практики.

Закон о запрете промышленного вылова китов был принят в 2021 году.