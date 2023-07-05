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Сенаторы поддержали запрет на вылов китов и дельфинов для цирков и дельфинариев

Москва. 5 июля. INTERFAX.RU - Совет Федерации одобрил закон, запрещающий вылов китов, дельфинов и других морских млекопитающих в учебных и культурно-просветительских целях.

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В законе уточняется, что вылов морских млекопитающих в учебных и культурно-просветительских целях возможен только на основании решения правительственной комиссии. Это решение в обязательном порядке должно размещаться на официальном сайте Росрыболовства в пятидневный срок со дня его поступления.

Закон также определяет, что особенности добычи (вылова) морских млекопитающих будет устанавливать правительство.

По словам авторов законопроекта, добыча морских млекопитающих в культурно-просветительских целях фактически означает их использование в зрелищно-развлекательных мероприятиях, в целях извлечения дохода.

"Запрет на добычу (вылов) морских млекопитающих в культурно-просветительских целях приведет к закрытию возможностей пополнения дельфинариев, морских цирков, и т.д. животными, отловленными в природной среде, но не запрещает пополнение рожденными в неволе особями", - говорится в пояснительной записке к документу.

"Вопрос о неотложной необходимости внесения изменений в законодательство возникает в связи событиями, связанными с "китовой тюрьмой", когда в октябре 2018 года было выявлено, что в бухте Средняя Приморского края в ужасных условиях содержалось 11 косаток и 90 белух", - напомнили авторы законопроекта.

По их словам, тогда было выявлено, что лов морских млекопитающих осуществлялся с многочисленными нарушениями законодательства.

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Ссылаясь на СМИ, авторы проекта отмечают, что потребность дельфинариев в млекопитающих способствует браконьерству. Содержание дельфинов при этом также зачастую сопровождается многочисленными нарушениями, говорится в записке.

По словам авторов, исходя из морально-этических норм и условий содержания морских млекопитающих в дельфинариях, по состоянию на 2021 год, стационарные и передвижные дельфинарии были запрещены на территории 19 европейских государств. В Мексике и Чили запрещен отлов, импорт и экспорт морских млекопитающих. В Израиле запрещен импорт дельфинов в развлекательных целях, в Швейцарии с 2012 года запрещен импорт живых китообразных. Мелких китообразных для продажи в дельфинарии продолжают отлавливать только Япония и некоторые островные государства Карибского бассейна, остальные страны отказались от данной практики.

Согласно Перечню объектов животного мира, занесенных в Красную книгу России, семь видов отряда китообразных относятся к исчезающим либо находятся под критической угрозой исчезновения, три вида - сокращаются по численности, четыре - имеют статус "редкие", шесть - являются неопределенными по статусу и только три вида - относятся к восстанавливаемым и восстанавливающимся.

Если президент подпишет этот закон, он вступит в силу с 1 сентября 2024 года.

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