Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 05:30

Минобороны РФ сообщило об уничтожении гаубицы M-777 ВСУ на краснолиманском направлении

Москва. 11 июля. INTERFAX.RU - Минобороны РФ заявило, что на краснолиманском направлении в зоне проведения специальной военной операции уничтожена украинская гаубица M-777 американского производства.

"Военнослужащие самоходной артиллерийской установки "Мста-С" Центрального военного округа в ходе контрбатарейной борьбы уничтожили артиллерийскую установку М-777 иностранного производства на краснолиманском направлении", - говорится в сообщении.

"В ходе боевой работы артиллеристы во взаимодействии с расчетами беспилотных летательных аппаратов и станций артиллерийской разведки выполнили поражение буксируемой гаубицы ВСУ. Корректировка точности огня артиллерийского орудия выполнялась в режиме реального времени, что позволило уничтожить орудие противника минимальным количеством выстрелов на дальности более 18 км", - сообщили в Минобороны.

Военные добавили, что за уничтоженную гаубицу российские расчеты представлены к государственным и ведомственным наградам, поощрены дополнительным денежным вознаграждением.

Российские ракетчики также нанесли удар по складу с боеприпасами вооруженных сил Украины в Краматорске Донецкой народной республики, заявил начальник пресс-центра группировки "Юг" Вадим Астафьев.

"Подразделением ракетных войск группировки уничтожен склад боеприпасов 56-й мотопехотной бригады ВСУ в Краматорске", - сказал Астафьев.

По его словам, авиация "Южной" группировки войск нанесла ракетно-бомбовые удары по объектам ВСУ на лисичанском, соледаро-артемовском, александро-калиновском и авдеевском направлениях.

"Штурмовиками Су-25 поражены районы сосредоточения живой силы и огневых средств 10-й горно-штурмовой бригады ВСУ в Спорном и Белогоровке, а также 24-й механизированной бригады ВСУ в районе Майорска", - заявил офицер.

Он отметил, что помимо этого, бомбардировщики Су-34 планирующими боеприпасами уничтожили два пункта временной дислокации десантной горно-штурмовой бригады в районе деревни Переездная, два района сосредоточения живой силы штурмовых групп ВСУ в Курдюмовке и радиолокационную станцию (РЛС) контрбатарейной борьбы MTPQ в районе Новгородского.

"Экипажем тяжелой огнеметной системы "Солнцепек" уничтожено скопление живой силы противника в районе населенного пункта Хромово", - добавил Астафьев.

Хроника 24 февраля 2022 года – 11 июля 2023 годаВоенная операция на Украине
Минобороны РФ Россия Украина
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

В Краснодаре убит замначальника городского отдела по мобилизационной работе

Что произошло за день: понедельник, 10 июля

Путин подписал закон о программе долгосрочных сбережений граждан

Путин подписал закон о программе долгосрочных сбережений граждан

"Ростелеком" начнет поставки программно-аппаратных комплексов для госсектора в 2024 году

"Ростелеком" начнет поставки программно-аппаратных комплексов для госсектора в 2024 году

Белоруссия и РФ намерены создать и запустить в серию двухмоторный 19-местный самолет

Путин подписал закон о предоставлении ВНЖ иностранцам-участникам СВО

Военная операция на Украине

Минобороны РФ заявило о ликвидации в ходе СВО почти 5 тыс. иностранных наемников

Минобороны РФ заявило о ликвидации в ходе СВО почти 5 тыс. иностранных наемников

Реставрацию Триумфальной арки в Пальмире планируют начать в середине сентября

Реставрацию Триумфальной арки в Пальмире планируют начать в середине сентября

В "Ростехе" заявили о двукратном наращивании выпуска Су-30, Су-34 и Су-35 для нужд армии

В "Ростехе" заявили о двукратном наращивании выпуска Су-30, Су-34 и Су-35 для нужд армии

В семи российских регионах объявлен режим ЧС из-за природных пожаров

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });