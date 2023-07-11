Минобороны РФ сообщило об уничтожении гаубицы M-777 ВСУ на краснолиманском направлении

Москва. 11 июля. INTERFAX.RU - Минобороны РФ заявило, что на краснолиманском направлении в зоне проведения специальной военной операции уничтожена украинская гаубица M-777 американского производства.

"Военнослужащие самоходной артиллерийской установки "Мста-С" Центрального военного округа в ходе контрбатарейной борьбы уничтожили артиллерийскую установку М-777 иностранного производства на краснолиманском направлении", - говорится в сообщении.

"В ходе боевой работы артиллеристы во взаимодействии с расчетами беспилотных летательных аппаратов и станций артиллерийской разведки выполнили поражение буксируемой гаубицы ВСУ. Корректировка точности огня артиллерийского орудия выполнялась в режиме реального времени, что позволило уничтожить орудие противника минимальным количеством выстрелов на дальности более 18 км", - сообщили в Минобороны.

Военные добавили, что за уничтоженную гаубицу российские расчеты представлены к государственным и ведомственным наградам, поощрены дополнительным денежным вознаграждением.

Российские ракетчики также нанесли удар по складу с боеприпасами вооруженных сил Украины в Краматорске Донецкой народной республики, заявил начальник пресс-центра группировки "Юг" Вадим Астафьев.

"Подразделением ракетных войск группировки уничтожен склад боеприпасов 56-й мотопехотной бригады ВСУ в Краматорске", - сказал Астафьев.

По его словам, авиация "Южной" группировки войск нанесла ракетно-бомбовые удары по объектам ВСУ на лисичанском, соледаро-артемовском, александро-калиновском и авдеевском направлениях.

"Штурмовиками Су-25 поражены районы сосредоточения живой силы и огневых средств 10-й горно-штурмовой бригады ВСУ в Спорном и Белогоровке, а также 24-й механизированной бригады ВСУ в районе Майорска", - заявил офицер.

Он отметил, что помимо этого, бомбардировщики Су-34 планирующими боеприпасами уничтожили два пункта временной дислокации десантной горно-штурмовой бригады в районе деревни Переездная, два района сосредоточения живой силы штурмовых групп ВСУ в Курдюмовке и радиолокационную станцию (РЛС) контрбатарейной борьбы MTPQ в районе Новгородского.

"Экипажем тяжелой огнеметной системы "Солнцепек" уничтожено скопление живой силы противника в районе населенного пункта Хромово", - добавил Астафьев.