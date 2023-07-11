Власти РФ заявили о намерении развивать отношения с Турцией на основе взаимной выгоды

Москва. 11 июля. INTERFAX.RU - Россия настроена на развитие отношений с Турцией, несмотря на сохраняющиеся противоречия с Анкарой по отдельным вопросам, заявили в Кремле.

"При наличии всех известных разногласий мы намерены развивать наш диалог и наши отношения с Турцией там, где это выгодно нам, и там, где это выгодно им", - сказал журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Так он ответил на вопрос, не считают ли в Кремле, что Турция в своей внешней политике все больше ориентируется на Запад.

Пресс-секретарь президента РФ, ранее работавший в Турции по дипломатической линии, напомнил, что "в истории Турецкой Республики были периоды интенсивного ориентирования на Запад, были периоды менее интенсивного (взаимодействия с Западом - ИФ)".

"Но мы также прекрасно знаем - если называть вещи своими именами - Турцию никто не хочет видеть в Европе. Я имею в виду европейцев. И здесь наши турецкие партнеры не должны носить розовые очки", - подчеркнул Песков.

Он также заявил, что в Кремле понимают, что Турция привержена своим обязательствам в качестве члена НАТО и поддерживает вступление Швеции в Североатлантический альянс.

"Турция - член Североатлантического альянса. Турция имеет свои обязательства, Турция привержена своим обязательствам. Это никогда не было для нас секретом. В этом плане мы никогда не носили розовые очки", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, как в Кремле оценивают решение президента Турции дать согласие на вступление Швеции в НАТО.

"Так и относимся. В этом плане мы все прекрасно понимаем. Это одна часть истории", - добавил представитель Кремля.

Он отметил, что у России и Турции есть разногласия. При этом, по словам Пескова, "есть и та часть отношений, которая соответствует интересам двух стран, которые достаточно важны для нас и турецкой стороны".