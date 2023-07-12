Подозреваемый в убийстве Станислава Ржицкого признался, что был завербован Украиной
Москва. 12 июля. INTERFAX.RU - Предполагаемый убийца замначальника краснодарского городского отдела по мобилизационной работе Станислава Ржицкого признался, что его завербовали на Украине, сообщили "Интерфаксу" в правоохранительных органах.
В понедельник об убийстве Ржицкого сообщил депутат Госдумы РФ, экс-глава Краснодара Евгений Первышов.
Как сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе городской администрации, правоохранительные органы организовали проверку.
Следственные органы СК возбудили уголовное дело по статье "Убийство". Подозреваемый Сергей Денисенко задержан. По данным СК РФ, при задержании у мужчины обнаружен пистолет с глушителем, из которого, предположительно, совершено убийство.