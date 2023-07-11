Следующий российский экипаж МКС проведет четыре выхода в открытый космос

Москва. 11 июля. INTERFAX.RU - Экипаж корабля "Союз МС-24", который отправится к Международной космической станции (МКС) в сентябре текущего года, за время своей экспедиции выполнит четыре выхода в открытый космос, сообщил командир отряда космонавтов, командир экипажа Олег Кононенко.

Об этом Кононенко сказал журналистам во вторник.

Запуск корабля "Союз МС-24" запланирован на 15 сентября 2023 года. В экипаж помимо Кононенко входят космонавт "Роскосмоса" Николай Чуб и астронавт NASA Лорал О'Хара.

29 мая в "Роскосмосе" сообщили, что Кононенко и Чуб отправятся в годовую экспедицию на МКС. По словам командира отряда, российские космонавты вернутся на Землю в конце сентября 2024 года.

Астронавт NASA О'Хара отправляется к МКС по соглашению о перекрестных полетах между РФ и США.

В июле 2022 года в рамках программы МКС "Роскосмос" и NASA подписали соглашение о перекрестных полетах трех российских космонавтов на американских пилотируемых кораблях Crew Dragon и трех американских астронавтов на российских пилотируемых кораблях "Союз МС" в 2022-2024 годах.

В настоящий момент в рамках соглашения между "Роскосмосом" и NASA осуществляются две миссии на МКС - в сентябре прошлого года к станции был запущен российский корабль "Союз МС-22", в состав которого, помимо россиян Сергея Прокопьева и Дмитрия Петелина, входит астронавт NASA Фрэнк Рубио. Они вернутся на Землю на корабле "Союз МС-23", который прибыл на станцию в феврале для замены поврежденного "Союза МС-22". В марте состоялся запуск американского корабля Crew Dragon-6, на котором на станцию прибыл космонавт "Роскосмоса" Андрей Федяев.