Тесты на сложные инструменты удались трети проходивших их инвесторов

Фото: Jaap Arriens/NurPhoto via Getty Images

Москва. 12 июля. INTERFAX.RU - Участие в тестировании для неквалифицированных инвесторов для допуска к сделкам со сложными финансовыми инструментами за полтора года приняли 7,5 млн человек, показали данные мониторинга, проведенного НАУФОР и НФА по заказу Банка России.

Большинство инвесторов (6,13 млн человек) проходили тесты в первый год после введения тестирования (с октября 2021 года по сентябрь 2022 года), в октябре 2022 года - марте 2023 года число желающих пройти проверку знаний сократилось до 1,36 млн человек.

В первый год с тестами справились 31,3% участников, или 1,92 млн человек, в последующие полгода - 37,4%, или 0,51 млн человек (в сумме - 2,43 млн).

Среди успешно прошедших тестирование, доля инвесторов, правильно ответивших на вопросы с первого раза, на протяжении всего периода держится на уровне 55%, а сдающих с трех или более попыток - понизилась с 30% в первый год тестирования до 25% в октябре 2022-го - марте 2023 года. Это может говорить о росте уровня осознанности инвесторов и уходе от сдачи тестов путем перебора вариантов ответов, полагает ЦБ.

В октябре 2022-го - марте 2023 года самыми востребованными инструментами, по которым инвесторы проходили тестирование, были российские акции, не включенные в котировальные списки, и сделки с плечом. Число тестов по иностранным акциям, продажа которых была ограничена для неквалифицированных инвесторов, "заметно сократилось", отмечает ЦБ.

Банк России утвердил порядок тестирования неквалифицированных инвесторов перед сделками со сложными финансовыми инструментами в августе 2021 года. Вопросы тестов призваны помочь им оценить свои знания и принимаемые риски.