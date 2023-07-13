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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 20:58

Найдены тела двух пропавших без вести при наводнении в Туапсинском районе Кубани

Найдены тела двух пропавших без вести при наводнении в Туапсинском районе Кубани
Последствия проливных дождей в Краснодарском крае
Фото: Дмитрий Феоктистов/ТАСС

Москва. 13 июля. INTERFAX.RU - Найдены тела девушки и пожилого мужчины, пропавших накануне при наводнении в Туапсинском районе Краснодарского края, сообщили "Интерфаксу" в прокуратуре региона.

"Только что обнаружены тела двоих жителей Туапсинского района, пропавших без вести во время подтопления 12 июля. Это 19-летняя девушка и 67-летний мужчина", - сказал собеседник агентства.

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Ранее сообщалось, что во время наводнения в Туапсинском районе пропали без вести четыре человека. По данным ГУ МДВ России по Краснодарскому краю, это жители 1956, 1999, 2003 и 2007 годов рождения.

Спасатели продолжают ликвидировать последствия непогоды в Туапсинском районе, где из-за сильного ливня подтопленными оказались 650 придомовых территорий.

К вечеру 12 июля вода была откачана со всех дворов и домов. Остаются подтопленными подвалы многоэтажек, а также одно из складских помещений на цокольном этаже в поселке Тюменском.

Краснодарский край
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