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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 20:58

Уголовное дело возбуждено из-за исчезновения четырех человек на Кубани после подтоплений

Москва. 12 июля. INTERFAX.RU - Уголовное дело о причинении смерти по неосторожности возбуждено после бесследного исчезновения 4 жителей Туапсинского района, чьи дом и машину смыло в результате подтоплений на Кубани, сообщает пресс-служба СУ СКР по региону.

"По данным следствия, в ночь на 12 июля 2023 года в результате выпадения обильных осадков в виде ливневого дождя на территории Туапсинского района около 5 часов утра один из частных домов в поселке Тюменском был смыт в реку Казачья щель, впадающую в Чёрное море. Местонахождение 23 и 19-летней местных жительниц, а также 15-летнего подростка, находившихся на момент происшествия в доме, в настоящее время устанавливается. Кроме того, также устанавливается местонахождение 67-летнего жителя посёлка, который около 05:30 по Москве находился в автомобиле ВАЗ 2107 смытом потоками воды в море", - говорится в сообщении.

Отмечается, что уголовное дело по факту безвестного исчезновения четырёх местных жителей в результате резкого ухудшения погодных условий возбуждено по ч.3 ст. 109 УК РФ.

"С целью установления местонахождения пропавших продолжается проведение масштабных поисково-спасательных мероприятий в акватории Черного моря, а также вдоль прибрежной линии", - уточняется в сообщении.

Ранее сообщалось, что из-за непогоды в Туапсинском районе подтоплены более 650 придомовых территорий, детские сады, школы и стадион, разрушены несколько мостов, повреждены дороги.

Жителей эвакуируют из затопленных домов в пункты временного размещения.

В четырех поселениях района введен режим ЧС.

СКР Краснодарский край
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