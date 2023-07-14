Суд в Крыму проведет первое слушание по иску к Киеву о водной блокаде полуострова 31 июля

Москва. 14 июля. INTERFAX.RU - Арбитражный суд Крыма проведет первое слушание по делу о взыскании с Украины ущерба от водной блокады полуострова 31 июля, сообщил председатель крымского парламента Владимир Константинов.

"Первое слушание по делу об организации Украиной водной блокады Крыма состоится 31 июля в Арбитражном суде. На нем планируется рассмотреть вопрос привлечения к участию в процессе в качестве третьих лиц, в том числе Государственного совета Республики Крым. Затем, предварительно в сентябре, дело планируется рассмотреть по существу", - написал он в своем телеграм-канале в пятницу.

По словам Константинова, юристы сейчас готовят типовое исковое заявление для юридических лиц, которые понесли убытки в результате водной блокады.

"Это, в том числе такие предприятия, как Крымский содовый завод, завод "Титан" и другие. Также готовятся проекты типовых исковых заявлений для физических лиц - индивидуальных предпринимателей", - отметил спикер.

Арбитражный суд Крыма зарегистрировал иск властей республики о взыскании с Украины ущерба от водной блокады полуострова в начале июля. Ущерб оценен в 152,2 млрд рублей.

Водная блокада Крыма началась весной 2014 года с перекрытия дамбой Северо-Крымского канала на территории Херсонской области.