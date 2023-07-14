В Кремле рекомендуют обращаться в Минобороны по поводу информации о генерале Попове

Москва. 14 июля. INTERFAX.RU - В Кремле не комментируют ситуацию вокруг генерал-майора Ивана Попова и рекомендуют обратиться по этому поводу в министерство обороны.

"Мы не комментируем, все-таки речь идет о военных, о министерстве обороны, поэтому за комментариями мы рекомендуем туда обращаться", - сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков журналистам, отвечая на вопрос, как в Кремле относятся к заявлениям Попова.

И добавил: "Мы не считаем, что это вопрос нашей повестки дня".