Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 05:29

В Кремле рекомендуют обращаться в Минобороны по поводу информации о генерале Попове

Москва. 14 июля. INTERFAX.RU - В Кремле не комментируют ситуацию вокруг генерал-майора Ивана Попова и рекомендуют обратиться по этому поводу в министерство обороны.

"Мы не комментируем, все-таки речь идет о военных, о министерстве обороны, поэтому за комментариями мы рекомендуем туда обращаться", - сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков журналистам, отвечая на вопрос, как в Кремле относятся к заявлениям Попова.

И добавил: "Мы не считаем, что это вопрос нашей повестки дня".

Дмитрий Песков Минобороны Иван Попов
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Заявления о возможности нанесения Россией превентивного ядерного удара неприемлемы, заявили члены СВОП

Путин утвердил допвыплаты пострадавшим при возведении фортификаций в субъектах РФ и их семьям

Песков не исключил законодательного решения вопроса с ЧВК

Песков не исключил законодательного решения вопроса с ЧВК

Песков заявил об эффективности ПВО РФ, комментируя попытку атаки на Курскую АЭС

Дума попросила Минздрав отменить приказы, позволявшие менять пол

Урожай клубники на Ставрополье в 2023 году снизился на 42% из-за дождей с градом

Урожай клубники на Ставрополье в 2023 году снизился на 42% из-за дождей с градом

Дума приняла закон о запрете смены пола в России

Дума приняла закон о запрете смены пола в России

Россия решила закрыть консульское агентство Польши в Смоленске

Россия решила закрыть консульское агентство Польши в Смоленске

Многоквартирный дом получил повреждения из-за падения и взрыва дрона в Курской области

На уральском комбинате "Росатома" разгерметизировался баллон с гексафторидом урана

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });