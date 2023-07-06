На Финансовом конгрессе обсудили плюсы и минусы вывода бывших активов иностранцев на биржу

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Москва. 6 июля. INTERFAX.RU - Идея выводить выкупаемые у иностранных владельцев российские активы на фондовый рынок нравится Банку России: предложение долевых инструментов сейчас объективно ограничено и инициативы по его расширению заслуживают рассмотрения, заявил на Финансовом конгрессе первый зампред ЦБ Владимир Чистюхин.

В роли скептика выступил зампред ВТБ Вадим Кулик: процесс принятия инвестиционных решений может упереться в серьезный дефицит информации, предупредил он.

Предложение обязать размещать на бирже часть акций компаний, выкупаемых у уходящих из России нерезидентов, обсуждалось в апреле на совещании у президента по стратегии работы с активами иностранных лиц и совершенствованию регулирования сделок между резидентами и нерезидентами. Согласно итоговому перечню поручений, подписанному уже в июне, она была поддержана: документ рекомендует правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций обуславливать разрешения сделок "на выход" обязательством разместить в будущем (в срок, который определяет комиссия) до 20% акций на бирже.

Председатель набсовета Московской биржи Сергей Швецов, выступавший модератором на одной из сессий Финансового конгресса, попросил Чистюхина прокомментировать перспективу реализации этого предложения, а также целесообразность вовлечения населения в такого рода активы.

Чистюхин, в частности, отметил, что выведение части пакета на финансовый рынок может стимулировать предложение и способствовать созданию рыночного инвестора. "Я пока не слышал о каких-то конкретных продвижениях в этой части, может быть, я о чем-то не знаю. Мне кажется, идея, заслуживающая внимания. (...) По ряду каких-то точечных направлений можно дополнительно стимулировать предложение. (...) С предложением у нас не так чтоб очень хорошо, и в этом смысле, наверное, пользуясь сложившейся конъюнктурой, предлагать долевые дополнительные бумаги на рынке было бы неплохо", - сказал он.

Еще один участник сессии, зампред ВТБ Вадим Кулик, саму идею также охарактеризовал как позитивную для повышения емкости рынка капитала, однако предупредил, что ее реализация будет упираться в недостаток открытой информации об этих активах.

"Допустим, рассмотрим этот пример. Вот уходит компания "А", оставляет производственную площадку в городе N-ске, и, допустим, предлагается 10% от этого пакета выставить на биржу. Я, допустим, готов в это вложить. Но только я не понимаю, кто будет этим управлять? Как будет решен вопрос с комплектующими и материалами? А что они вообще будут выпускать? А кто этот уважаемый гражданин, который будет этим руководить?" - перечислил Кулик ряд вопросов потенциального инвестора.

"И вот пока этой информации нет, пока я не могу ее как-то собрать, оперевшись на независимые источники, я не могу принять квалифицированного решения. Я персонально, как я, откажусь от этой затеи. Хотя с точки зрения решения емкости по бумагам было бы здорово, но здесь ограничением будет опять инфраструктура", - сказал Кулик.

"То есть опять мы скатываемся к (проблеме дефицита - ИФ) информации", - заключил Швецов.