Пункты временного размещения развернули в Керчи для туристов

Москва. 17 июля. INTERFAX.RU - Пункты временного размещения открыты в Керчи для туристов после ЧП на Крымском мосту, сообщили в пресс-службе администрации города.

"В городе развернуты пункты временного размещения. Ожидающие своей очереди на паром будут обеспечены питанием и водой", - говорится в сообщении по итогам заседания комиссии по ЧС.

Отмечается, что гостиницы и базы отдыха готовы принять людей. Сотрудники департамента городского развития будут вести мониторинг цен на продукты питания и топливо.

Участники заседания также обсудили вопросы работы накопительных площадок для стоянки транспорта на территории бывшего аэропорта и паромной переправы, формирование очереди с учетом приоритетности, в частности, людей с ограниченными возможностями здоровья, семей с детьми.

"Посадка на паромы будет производиться исключительно по талонам. Колонны автомобилей формируются на территории аэропорта", - уточнили в администрации.

Керченская паромная переправа была остановлена накануне без указания причины. О возобновлении работы пока официально не сообщалось.

В 04:20 по московскому времени понедельника глава Крыма Сергей Аксенов сообщил о "чрезвычайном происшествии" в районе 145-ой опоры Крымского моста со стороны Кубани. Погибли два жителя Белгородской области, пострадал ребенок. Движение автомобилей и поездов по мосту было остановлено. Железнодорожное сообщение восстановили около 9:00.

В Минтрансе РФ заявили, что на мосту повреждено дорожное полотно, конструкции пролетов остаются на опорах. Власти призвали использовать альтернативный сухопутный маршрут через новые регионы.