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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 06:06

Власти Крыма заявили об отсутствии очередей на пунктах пропуска

Москва. 17 июля. INTERFAX.RU - Заметных очередей на трех пунктах пропуска на административной границе Крыма с Херсонской областью, которые предстоит пройти при использовании сухопутного маршрута через новые регионы, нет, сообщил советник главы республики Олег Крючков.

"Очередей на пунктах пропуска нет. Выбирайте альтернативный маршрут", - написал он в своем телеграм-канале в понедельник.

По данным Крючкова, на пункте пропуска в районе Армянска проезда ожидают 24 машины, Перекопа - 21, Джанкоя - 25.

По данным Национального антитеррористического комитета (НАК), Крымский мост был атакован ночью в понедельник двумя украинскими надводными беспилотными аппаратами. Повреждена автодорожная часть. Возбуждено уголовное дело о теракте.

Движение автомобилей по мосту остановлено. Для них доступны два варианта передвижения: маршрут через новые регионы и паромная переправа. Железнодорожное сообщение возобновили утром.

В результате атаки погибли два жителя Белгородской области, пострадал ребенок.

Крымский мост Крым Олег Крючков Херсонская область
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