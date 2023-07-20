Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 18:10

Очередь на Крымский мост со стороны Керчи в четверг выросла до 200 авто

Москва. 20 июля. INTERFAX.RU - Пробка перед досмотром на Крымском мосту вновь образовалась с утра в четверг со стороны Керчи и уже насчитывает 200 автомобилей, сообщает телеграм-канал, освещающий ситуацию на автомобильных подходах к мосту.

"11:00: в очереди со стороны Керчи находится 200 транспортных средств. Ожидание до часа", - говорится в сообщении.

Очередь на этом направлении начала формироваться в четверг около 8:00 - к этому моменту в ней насчитывалось 20 транспортных средств, однако с каждым часом их число увеличивалось.

Уточняется, что пробка на мост со стороны Кубани насчитывает не более 70 автомобилей, о времени ожидания проезда не сообщается.

Сейчас легковые автомобили после прохождения досмотра на Крымском мосту формируются в колонны для поочередного проезда с разных сторон моста в реверсивном режиме по одной открытой полосе.

Крымский мост атаковали в ночь на 17 июля два украинских надводных беспилотника. Повреждена автодорожная часть. Погибли два жителя Белгородской области, пострадал ребенок. Возбуждено уголовное дело о теракте.

Движение автомобилей по мосту было остановлено почти на сутки. Его восстановили в реверсивном режиме по одной из полос в ночь на вторник.

Крымский мост Керчь
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

МЧС сообщило о снижении частоты детонации боеприпасов на горящем в Крыму полигоне

В Думе предложили штрафовать на сумму до 50 тыс. рублей за неявку в военкомат

В Думе предложили штрафовать на сумму до 50 тыс. рублей за неявку в военкомат

Пострадавшую при теракте на Крымском мосту девочку перевезли на лечение в Москву

На северо-западе Крыма в результате атаки БПЛА погиб ребенок

"Троицу" Рублева привезли из Храма Христа Спасителя в центр реставрации им. Грабаря

"Троицу" Рублева привезли из Храма Христа Спасителя в центр реставрации им. Грабаря

Что произошло за день: среда, 19 июля

Путин заявил, что РФ вернется в "зерновую сделку" только при выполнении всех условий

Единая электронная виза для въезда в РФ будет запущена с 1 августа 2023 года

Путин считает, что ООН искренне стремилась к выполнению всех положений "зерновой сделки"

Путин считает, что ООН искренне стремилась к выполнению всех положений "зерновой сделки"

Власти Севастополя признали небольшие задержки с поставкой бензина

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });