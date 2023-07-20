Очередь на Крымский мост со стороны Керчи в четверг выросла до 200 авто

Москва. 20 июля. INTERFAX.RU - Пробка перед досмотром на Крымском мосту вновь образовалась с утра в четверг со стороны Керчи и уже насчитывает 200 автомобилей, сообщает телеграм-канал, освещающий ситуацию на автомобильных подходах к мосту.

"11:00: в очереди со стороны Керчи находится 200 транспортных средств. Ожидание до часа", - говорится в сообщении.

Очередь на этом направлении начала формироваться в четверг около 8:00 - к этому моменту в ней насчитывалось 20 транспортных средств, однако с каждым часом их число увеличивалось.

Уточняется, что пробка на мост со стороны Кубани насчитывает не более 70 автомобилей, о времени ожидания проезда не сообщается.

Сейчас легковые автомобили после прохождения досмотра на Крымском мосту формируются в колонны для поочередного проезда с разных сторон моста в реверсивном режиме по одной открытой полосе.

Крымский мост атаковали в ночь на 17 июля два украинских надводных беспилотника. Повреждена автодорожная часть. Погибли два жителя Белгородской области, пострадал ребенок. Возбуждено уголовное дело о теракте.

Движение автомобилей по мосту было остановлено почти на сутки. Его восстановили в реверсивном режиме по одной из полос в ночь на вторник.