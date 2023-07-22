Что произошло за день: суббота, 22 июля

Детонация боеприпасов на складе в Крыму, ЧП в московском торговом центре, стрельба в подмосковном коттеджном поселке, гибель российского журналиста в Запорожской области

Москва. 22 июля. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- В Крыму на складе боеприпасов произошла детонация в результате атаки дрона. Жителей эвакуировали с территорий в радиусе пяти километров от места ЧП, было приостановлено движение на Крымской железной дороге. Дважды за день приостанавливалось движение по Крымскому мосту, его возобновили. К вечеру также было восстановлено железнодорожное сообщение.

- Четыре человека погибли из-за прорыва трубы с горячей водой в московском ТЦ "Времена года". Возбуждено уголовное дело.

- Мужчина забаррикадировался в коттедже в Подмосковье и открыл стрельбу по полиции. Инцидент произошел в коттеджном поселке "Шервуд" в городском округе Истра. В Росгвардии рассказали, что уговаривали мужчину сложить оружие и сдаться, но он этого делать не стал и был ликвидирован при задержании. На месте нашли несколько единиц автоматического оружия, гранаты, боеприпасы и зажигательные смеси.

- Минобороны РФ сообщило о гибели корреспондента "РИА Новости" Ростислава Журавлева в Запорожской области в результате артиллерийского удара ВСУ кассетными боеприпасами по группе российских журналистов.

- Евгений Пригожин зарегистрировал в Белоруссии ООО "Конкорд Менеджмент и Консалтинг". В качестве основного вида деятельности компании указано "управление недвижимым имуществом".

- Группа российских частных инвесторов подала в Арбитражный суд Москвы коллективный иск к Euroclear Bank. Суть претензий и сумма требований пока не раскрыта. Это третий иск, поданный к Euroclear в июле. Взаимодействие между европейскими центральными депозитариями Euroclear и Clearstream и российским НРД фактически прервалось почти сразу после начала событий на Украине.

- Глава "ИКС Холдинга" Антон Черепенников умер в возрасте 40 лет. Как сообщили в компании, предварительная причина смерти - остановка сердца.

- Один человек погиб при обрушении деревянного моста в Луге Ленинградской области. ЧП случилось во время фольклорного фестиваля "Ольгины берега", возбуждено уголовное дело.

- ЦСКА проиграл "Уралу" в первом туре чемпионата России, "Зенит" в большинстве обыграл "Пари НН".