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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 08:39

Обучение в вузах ДНР планируется начать 1 сентября удаленно

В остальных новых регионах занятия будут проходить в очном режиме

Москва. 24 июля. INTERFAX.RU - В Донецкой народной республике обучение в вузах планируется начать 1 сентября в удаленном режиме, в ЛНР, Запорожской и Херсонской областях занятия будут проходить в очном режиме, сообщил министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков.

"Везде планируем мы начать очно, за исключением Донецкой Народной Республики. Я думаю, что там что-то вряд ли изменится, по понятным причинам там удаленное обучение будет", - сказал Фальков на заседании профильного комитета Госдумы в понедельник.

В этом году действует особый порядок сдачи ЕГЭ и поступления в вузы для учащихся новых регионов. Школьники на новых территориях могут получить аттестат по результатам промежуточной аттестации, либо по результатам ЕГЭ, сдавать который они могут по своему желанию. В вузы они поступают по внутреннему испытанию, если не имеют результатов ЕГЭ.

Валерий Фальков Минобрнауки РФ ДНР
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