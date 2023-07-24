В Думе скорректировали законопроект о штрафах для граждан за неявку в военкоматы

Штрафы за это нарушение вместо планируемых ранее 40-50 тыс. рублей составят 10-30 тыс. руб.

Фото: Петр Ковалев/ТАСС

Москва. 24 июля. INTERFAX.RU - Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству одобрил новый вариант проектируемого закона об ответственности за неисполнение гражданами, должностными и юридическими лицами обязанностей по воинскому учету.

Так, вместо штрафа от 40 до 50 тысяч рублей за неявку гражданина без уважительной причины в указанные в повестке военного комиссариата время и место предлагается взимать штраф от 10 до 30 тысяч рублей, говорится в обновленной таблице поправок.

Также новый вариант уточняет ответственность за несообщение гражданином в военный комиссариат сведений о месте своего пребывания.

Так, несообщение гражданином в военный комиссариат или орган, осуществляющий первичный воинский учет, об изменении семейного положения, образовании, места работы, учебы или должности, сведений о переезде на новое место пребывания, неподтвержденных регистрацией, повлечет административный штраф в размере от одной тысячи до пяти тысяч рублей.

При этом несообщение гражданином сведений о выезде из РФ на срок более шести месяцев или въезде в РФ, либо неявка в военной комиссариат в установленный федеральным законом срок в случае наступления указанных событий, повлечет административный штраф в размере от пяти тысяч до 15 тысяч рублей.

Также предусмотрено наказание за несообщение гражданином, подлежащим призыву на военную службу, о выезде в период проведения призыва на срок более трёх месяцев с места жительства или места пребывания, в том числе, не подтвержденных регистрацией по месту жительства или месту пребывания. Это повлечёт штраф в размере 10 тысяч до 20 тысяч рублей.

Вместе с тем, другие положения законопроекта остаются неизменными. В частности, предусматривается повышение ответственности за непредставление в установленный срок в военный комиссариат или иной орган, осуществляющий воинский учёт, списков граждан, подлежащих первоначальной постановке на воинский учёт. Штраф составит для должностных лиц в размере от 40 тысяч до 50 тысяч рублей, для юридических лиц - от 350 тысяч рублей до 400 тысяч рублей (сейчас взимается штраф для должностных лиц в размере от одной до трех тысяч рублей).

Поправки подготовлены ко второму чтению проекта закона (637094-7), внесенного еще в прошлом, седьмом созыве нижней палаты российского парламента.

Госдума, как ожидается, рассмотрит проект закона во втором чтении на заседании во вторник, 25 июля.