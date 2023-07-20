В Думе предложили штрафовать на сумму до 50 тыс. рублей за неявку в военкомат

За неоказание содействия мобилизации предлагается штрафовать на сумму до 500 тыс. рублей

Фото: Михаил Метцель/ТАСС

Москва. 20 июля. INTERFAX.RU - Поправки в КоАП об ужесточении ответственности за неявку в военные комиссариаты РФ, за неоказание содействия комиссариатам в мобилизационной работе, непредоставление списков подлежащих мобилизации внесены в Госдуму и в четверг одобрены комитетом по госстроительству и законодательству.

Поправки предусматривают повышение ответственности за непредставление в установленный срок в военный комиссариат или иной орган, осуществляющий воинский учет, списков граждан, подлежащих первоначальной постановке на воинский учет. Штраф составит для должностных лиц в размере от 40 тысяч до 50 тысяч рублей, для юридических лиц - от 350 тысяч рублей до 400 тысяч рублей (сейчас взимается штраф для должностных лиц в размере от одной до трех тысяч рублей).

Поправки также предлагают ввести ответственность за неоповещение граждан о вызове (повестке) военного комиссариата или иного органа, осуществляющего воинский учет, при поступлении, в том числе в электронной форме, таких вызовов (повесток) от военных комиссариатов, либо необеспечение гражданам возможности своевременной явки по вызову (повестке) военного комиссариата или иного органа, осуществляющего воинский учет. Это повлечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от 40 тысяч до 50 тысяч рублей, на юридических лиц - от 350 тысяч рублей до 400 тысяч рублей.

Поправками меняется в КоАП и действующая статья 21.4 - "Несообщение сведений, необходимых для ведения воинского учета". Предусматривается, что непредставление или несвоевременное представление сведений о гражданах, подлежащих воинскому учету, о принятии их (поступлении) на работу (в образовательные организации) или увольнении (отчислении) их с работы (из образовательных организаций), либо о гражданах, состоящих на воинском учете или обязанных состоять, но не состоящих на воинском учете, повлечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от 40 тысяч до 50 тысяч рублей.

Кроме того, поправки меняют редакцию статьи 21.5 КоАП - "Неисполнение гражданами обязанностей по воинскому учету". Предусматривается, что неявка гражданина без уважительной причины в указанные в повестке военного комиссариата время и место либо по вызову органа, осуществляющего воинский учет, повлечет наложение административного штрафа в размере от 40 тысяч до 50 тысяч рублей (сейчас, в частности, за неявку по повестке предусмотрен штраф от 500 рублей до трех тысяч рублей).

Также поправки предлагают ввести ответственность за несообщение гражданином в военный комиссариат или в орган, осуществляющий первичный воинский учет, об изменении семейного положения, образования, места работы (учебы) или должности, сведений о переезде на новое место пребывания, не подтвержденных регистрацией, либо сведений о выезде из РФ на срок более шести месяцев или въезде в РФ, либо неявку в военный комиссариат в установленный срок в случае наступления указанных событий. Это повлечет наложение административного штрафа в размере от 10 тысяч до 20 тысяч рублей.

Такой же штраф будет взиматься за несообщение в военный комиссариат или в орган, осуществляющий первичный воинский учет, гражданина, подлежащего призыву на военную службу, о выезде в период проведения призыва на срок более трех месяцев с места жительства или места пребывания, в том числе не подтвержденные регистрацией по месту жительства и (или) месту пребывания.

Поправки предлагают повысить штраф за уклонение гражданина от медицинского освидетельствования либо обследования по направлению комиссии по постановке граждан на воинский учёт или от медицинского обследования по направлению призывной комиссии. Вместо действующего сейчас штрафа в размере от 500 до трех тысяч рублей предлагается взимать штраф в размере от 15 до 25 тысяч рублей. Аналогичным образом поправками повышается штраф за умышленную порчу или утрату документов воинского учета.

Содействие

Поправками вводится в КоАП новая статья 19.38 об ответственности за неоказание содействия военным комиссариатам в их мобилизационной работе при объявлении мобилизации. Так, неисполнение обязанности по обеспечению своевременного оповещения и явки граждан, подлежащих призыву на военную службу по мобилизации, на сборные пункты или в воинские части, либо неоказание содействия организации таких оповещения и явки, повлечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от 60 тысяч до 80 тысяч рублей; на юридических лиц - от 400 тысяч до 500 тысяч рублей. Такой же штраф предусмотрен за неисполнение обязанности по организации или обеспечению поставки техники на сборные пункты или в воинские части в соответствии с планами мобилизации.

Неисполнение установленных законом военно-транспортных мобилизационных обязанностей повлечет предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере от 15 тыс. до 25 тысяч рублей; на должностных лиц - от 40 тыс. до 50 тысяч рублей; на юридических лиц - от 350 тысяч до 400 тысяч рублей. В настоящее время штрафы за это составляют для граждан от 300 до 500 рублей, для должностных лиц от 500 до одной тысячи рублей, для юридических лиц от 10 тысяч до 20 тысяч рублей.

Закон должен вступить в силу с 1 октября 2023 года, предусматривают поправки.

Поправки внесены ко второму чтению проекта закона (637094-7), внесенного еще в прошлом, седьмом созыве.