Минобороны признало Ростовскую область лидером в организации призыва

Москва. 5 июля. INTERFAX.RU - Ростовская область стала лучшей в подготовке граждан к военной службе и проведении призыва на военную службу по итогам 2022 года, сообщили в Минобороны. Таковы результаты конкурса, проведенного среди регионов.

На церемонии награждения победителя начальник Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба контр-адмирал Владимир Цимлянский вручил награду губернатору Ростовской области Василию Голубеву.

Военные комиссары и работники военкоматов, образовательных учреждений, патриотических и спортивных организаций региона получили грамоты.

"В период частичной мобилизации из Ростовской области призвано и отправлено в войска около 10 тысяч человек. Многие из них заслуженно награждены высокими государственными наградами", - сообщили в Минобороны.