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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:18

Ушаков не исключил визита Путина в Индию на саммит G20

Москва. 25 июля. INTERFAX.RU - В Кремле не исключают возможности визита президента РФ Владимира Путина в Индию на саммит G20.

"По "двадцатке" пока неясно. Приглашение мы получили", - сказал помощник президента РФ Юрий Ушаков журналистам во вторник.

Он ответил на уточняющий вопрос о том, не исключается ли возможность визита президента РФ Владимира Путина в Нью-Дели, где пройдет саммит.

"Не исключаем, конечно", - сказал Ушаков.

19 июля стало известно, что Владимир Путин будет участвовать в саммите БРИКС в формате видеоконференцсвязи. Лично саммит посетит глава МИД Сергей Лавров.

Владимир Путин БРИКС G20 Юрий Ушаков
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