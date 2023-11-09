Определился формат участия России в саммите АТЭС

Он будет обнародован позднее

Москва. 9 ноября. INTERFAX.RU - Формат участия России в саммите АТЭС в Сан-Франциско уже определен, но будет озвучен позднее, заявил на брифинге пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

"Своевременно сообщим", - добавил он.

На 3 ноября решения об участии России в саммите и о формате еще не было принято.

Саммит стран АТЭС запланирован на 11-17 ноября 2023 года в Сан-Франциско. Предыдущий саммит организации проходил в Таиланде, российскую делегацию на нем возглавлял первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов.

АТЭС - форум 21 экономики Азиатско-Тихоокеанского региона для сотрудничества в области региональной торговли и либерализации капиталовложений. В нем участвует Австралия, Бруней, Канада, Индонезия, Япония, Республика Корея, Малайзия, Новая Зеландия, Филиппины, Сингапур, Таиланд, США, Тайвань, Гонконг, Китай, Мексика, Папуа - Новая Гвинея, Чили, Перу, Россия, Вьетнам.