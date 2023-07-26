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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:18

Что произошло за день: среда, 26 июля

Приговор основателю Group-IB, завершение весенней сессии Госдумы, перевод бывшего замглавы Минцифры в СИЗО, высылка российских дипломатов из Молдавии

Москва. 26 июля. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Основатель Group-IB Илья Сачков приговорен к 14 годам колонии строгого режима за госизмену. Ему назначены ограничение свободы сроком на один год и штраф в размере 500 тыс. рублей. Генпрокуратура РФ заявила, что Сачков в 2011 году передал иностранной спецслужбе сведения, составляющие гостайну. Адвокат Сачкова заявил, что представленные защитой доказательства полностью опровергают версию обвинения.

- Госдума завершила весеннюю сессию. По ее итогам принято 500 законов. В среду Госдума приняла, в частности, законы о запрете регистрации на российских сайтах с иностранной электронной почты, о реформе коллекторской деятельности, о бесплатном переводе между своими счетами до 30 млн рублей, о возможности блокировки на границе машин иностранных перевозчиков за любые нарушения ПДД. Также приняты поправки о требованиях к владельцам новостных агрегаторов.

- Мосгорсуд перевел бывшего замглавы Минцифры Максима Паршина из-под домашнего ареста в СИЗО. Аналогичное решение Мосгорсуд вынес в отношении второго фигуранта дела о взяточничестве - бизнесмена Александра Моносова.

- Суд в Сыктывкаре арестовал социолога Бориса Кагарлицкого (признан в РФ иноагентом) по делу об оправдании терроризма. По версии следствия, на публичное оправдание терроризма был направлен видеоролик, опубликованный Кагарлицким в открытом доступе.

- Молдавия высылает две трети сотрудников посольства РФ. Персонал будет сокращен с более чем 80 сотрудников до 25 человек. В МИД РФ пообещали ответ.

- Корпорация "Иркут" получила название "Яковлев". Глава "Объединенной авиастроительной корпорации" Юрий Слюсарь сказал, что переименование "Иркута" - завершающий этап формирования дивизиона гражданской авиации ОАК.

- Райффайзенбанк с 1 августа приостановит прием и покупку наличной валюты у физлиц. Валютные переводы и конвертация рублей в иностранную валюту будут доступны в приложении и онлайн-банке. Кроме того, в отделениях с 1 августа за внесение суммы до 200 тысяч рублей на рублевые счета необходимо будет платить комиссию 1% (минимум 300 рублей).

- В Москве побит рекорд по осадкам для 26 июля, установленный в 1894 году. В среду в городе выпало до 46 мм осадков, прежний рекорд - 42,5 мм.

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