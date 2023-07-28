В Керченском проливе ограничили движение маломерных судов

Москва. 28 июля. INTERFAX.RU - Военные ограничили движение маломерных судов и плавсредств в акватории Керченского залива, сообщил оперштаб Краснодарского края.

"Решением командования министерства обороны РФ запрещен проход всех маломерных судов и плавсредств в Темрюкском районе между мысами Хрони и Ахиллеон и севернее линии между мысами Такиль и Панагия и береговой чертой", - говорится в сообщении.

Запрет распространяется на прогулочные, парусные суда, надувные плавсредства, гидроциклы, виндсерфы, сабдоски и их аналоги.

Запрет не действует лишь для кораблей, катеров и судов военно-морского флота, пограничных органов и войск Национальной гвардии России.

"Также действует запрет постановки на якорь, добычи морских млекопитающих, рыболовство придонными орудиями, взрывные и иные подводные работы, отбор образцов донного грунта, плавание с вытравленной якорь цепью, пролет, зависание, приводнение летательных аппаратов и другая деятельность в районах якорных стоянок №450, №451, №452, №455 и №471-a b c d", - добавили в оперштабе.

Транзитное движение гражданских судов по Керчь-Еникальскому каналу разрешено в светлое время суток - согласно графику и после проведения досмотров.