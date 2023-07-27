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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:18

РПЦ открыла в Африке более 200 приходов за 1,5 года

РПЦ открыла в Африке более 200 приходов за 1,5 года
Фото: Eric Lafforgue/Art in All of Us/Corbis via Getty Images

Москва. 27 июля. INTERFAX.RU - С декабря 2021 года Русская православная церковь открыла на африканском континенте свыше 200 приходов, сообщил патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

"За прошедшие полтора года Патриарший экзархат Африки открыл более 200 приходов в 25 африканских странах. Помимо развития богослужебной жизни, удалось начать реализацию многих гуманитарных, образовательных проектов, в частности, по переводу книг на местные языки и многое другое", - сказал он в четверг, выступая на форуме "Россия-Африка" в Санкт-Петербурге.

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По словам патриарха, активная деятельность экзархата вызвала большой интерес к Русской православной церкви со стороны африканцев. "Для многих ценно то, что мы являемся церковью, бережно хранящей апостольское преемство и учение в таинствах и духовном опыте, Церковью, которая не искажает богозаповеданные нормы нравственности в угоду модным идеологическим брендам", - отметил он.

Патриарший экзархат Африки был создан после того, как Александрийский патриарх, канонической территорией которого считалась Африка, признал украинский раскол. После этого десятки священников-африканцев, не согласных с этим решением своего патриарха, попросили принять их в РПЦ. В ответ на просьбы клириков Африки Синод в Москве учредил экзархат.

РПЦ Африка
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