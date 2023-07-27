Львова-Белова рассказала о подготовке гуманитарных проектов в Африке при приходах РПЦ

Москва. 27 июля. INTERFAX.RU - Уполномоченная при президенте по правам ребенка Мария Львова-Белова сообщила телеканалу "Россия-24" о планах открыть ряд благотворительных проектов для детей на базе приходов Российской православной церкви в Африке.

"Буквально час назад мы подписали соглашение с экзархом Русской православной церкви в Африке Владыкой Леонидом, что на базе приходов РПЦ в Африке мы будем делать разные гуманитарные проекты по помощи детям", - сказала она.

По ее словам, там будут созданы детская медицинская лаборатория, сельскохозяйственная ферма, птичники, "которые будут позволять детям, во-первых, участвовать в процессе, создавать рабочие места и выращивать птицу".

"Мы ведем переговоры сейчас с рядом компаний, которые присутствуют в странах Африки, это и "Русал", это "Росатом", РЖД, ну вот сейчас финансирование мы уже нашли на те проекты, которые я обозначила", - сказала Львова-Белова.

Она отметила, что не сможет сама поехать в африканские страны из-за выдачи Международным уголовным судом (МУС) ордера на ее арест.

"К сожалению, конечно, мой ордер на арест не будет позволять мне выезжать в ряд стран Африки, (...) Это немножко ограничит работу, и когда мы это все затевали, это было чуть проще и свободнее. Проблема в том, что дорога в Африку не всегда прямая, и там, где посадят самолет - мы не знаем, в той или иной стране, которая ратифицировала действие Международного уголовного суда. И поэтому вообще опасность есть, и, конечно, я не буду рисковать, потому что важно чтобы все-таки дело сделали, ну и чтобы я не подставила ни себя, ни страну", - сказала Львова-Белова.

Позднее в ходе выступления на форуме "Россия-Африка" омбудсмен сообщила, что из четырех благотворительных проектов три будут реализованы в Кении и один в Конго.

Досудебная палата Международного уголовного суда (МУС) в марте 2023 года выдала ордеры на арест президента Владимира Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой. В Москве назвали незаконным и ничтожным решение суда. Причастные к вынесению решения судья и прокурор МУС объявлены в России в розыск.