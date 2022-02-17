В российских монастырях появятся послушники из Африки

Москва. 17 февраля. INTERFAX.RU - Некоторые прихожане африканских общин, недавно перешедших в Русскую православную церковь, выразили желание потрудиться в российских монастырях, чтобы в будущем создавать монашеские общины в своих странах, рассказал в онлайн-лектории патриарший экзарх Африки митрополит Леонид.

"Мы хотим и будем стремиться к тому, чтобы молодые люди приезжали к нам в монастыри, чтобы они соприкоснулись с нашими монашескими традициями и устоями под нашим контролем", - отметил он.

Получив опыт в России, послушники через несколько лет вернутся на родину, чтобы возрождать монашескую жизнь уже там, добавил митрополит.

В конце декабря Синод РПЦ учредил экзархат на территории Африки, куда были приняты многочисленные священники, не согласные с созданием неканонической церкви Украины (ПЦУ), признанной Александрийским патриархом Феодором. На сегодня в РПЦ перешло более полутора сотен клириков континента, что вызвало острое недовольство Александрийского патриархата, канонической территорией которого является Африка.