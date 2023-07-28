СовФед одобрил поправки о психиатрической помощи и правах пациентов ПНИ

Фото: Михаил Терещенко/ТАСС

Москва. 28 июля. INTERFAX.RU - Совет Федерации одобрил резонансный закон, касающийся оказания психиатрической помощи и прав пациентов в психоневрологических интернатах.

Закон направлен на совершенствование правого регулирования вопросов оказания психиатрической помощи и социального обслуживания лиц, страдающих психическими расстройствами, защиту их прав и интересов, говорилось в сопроводительных материалах к законопроекту.

Закон закрепляет за Минздравом полномочия определять список отдельных видов работ, в том числе связанных с источниками повышенной опасности, вредными и (или) опасными условиями труда, для которых которых работники проходят психиатрическое освидетельствование. Минздрав также будет определять порядок такого освидетельствования.

Пациенты, находящиеся в медицинских организациях, оказывающих психиатрическую помощь в стационарных условиях, и лица, проживающие в стационарных организациях социального обслуживания, предназначенных для лиц, страдающих психическими расстройствами, будут наделены правом на обращение в госорганы и организации, негосударственные организации, на получение без цензуры почтовых отправлений от таких органов, организаций и лиц, на конфиденциальное общение с родственниками, с законным представителем, с представителями госорганов и организаций, негосударственных организаций.

Закон определяет формы ограничения прав пациента в интересах здоровья или безопасности других лиц и обязательное указание в решении о применении ограничения конкретных обстоятельств, послуживших основанием для принятия такого решения. Порядок принятия решения об ограничении прав пациента, выбора формы и продолжительности устанавливаемых ограничений прав пациента, а также порядок извещения пациента о принятии такого решения будет устанавливать правительство.

Предусматривается создание органом власти региона, имеющим полномочия в сфере соцобслуживания, комиссии по рассмотрению вопросов о приеме в стационарную организацию социального обслуживания, предназначенную для лиц, страдающих психическими расстройствами, временном выбытии, переводе и выписке из неё.

Законом вводятся основания для временного выбытия из организации социального обслуживания на срок, превышающий 24 часа.

Он также запрепит полномочия органов власти регионов на оказание содействия лицам, временно выбывающим или выписывающимся из организации соцобслуживания, в предоставлении социальных услуг, а также медицинской, психологической, педагогической, юридической, социальной помощи, не относящейся к социальным услугам (социальное сопровождение).

Закон определяет перечень лиц, осуществляющих защиту прав пациентов и граждан, находящихся в организациях социального обслуживания, который включает в том числе органы государственной власти Российской Федерации, органы власти субъектов, Уполномоченного по правам человека в России, Уполномоченного при президенте по правам ребенка, Общественную палату России, общественные наблюдательные комиссии и других.

Предполагается, что закон вступит в силу с 1 сентября 2024 года.

Данная инициатива вызвала большой резонанс. С резкой критикой документа выступили представители общественности, в частности учредитель благотворительного Фонда помощи хосписам "Вера", директор Центра паллиативной помощи Москвы Анна (Нюта) Федермессер. Они направили президенту Владимиру Путину письмо с просьбой наложить вето на закон. По их мнению, закон существенно ухудшает правовую защищенность людей с психическими расстройствами.

Как отмечается в письме, "самое плохое - из Закона "О психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при ее оказании" исключается норма, которая предусматривает создание государством независимой службы защиты прав граждан с психическими расстройствами".

"Мы много лет ждали, что государство наконец-то примет отдельный закон об этой службе и распространит ее полномочия на психоневрологические интернаты. Мы ждали, что в субъектах Российской Федерации наконец-то начнут создаваться независимые службы защиты прав людей с психическими расстройствами, которые смогут защищать права граждан с ментальными нарушениями с учетом всех их особенностей", - говорится в письме.

В Госдуме с критикой не согласны и настаивают на том, что закон направлен на защиту прав пациентов ПНИ.

В Совете Федерации считают, что с учетом резонансности закона необходимо вести мониторинг его правоприменения и в случае необходимости внести поправки.