Что произошло за день: пятница, 28 июля

Ракеты над Ростовской областью, закон о повышении границы призывного возраста прошел Совфед, расширение запрета на экспорт машин из Японии

Москва. 28 июля. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Две украинские ракеты были перехвачены российскими средствами ПВО над Ростовской областью. Обломки одной из них - переоборудованной в ударный вариант ракеты комплекса С-200 - упали в Таганроге. Пострадали не менее 14 человек. Жертв нет. Возбуждено дело по статье "теракт". Обломки второй ракеты, перехваченной в районе Азова, упали в безлюдной местности.

- Совфед одобрил закон о повышении верхней границы призывного возраста до 30 лет. Нижняя граница остается на отметке 18 лет. "За" проголосовали 159 сенаторов, один воздержался. В Минобороны уточнили, что достигшие 27-летия в 2023 году не будут призываться на срочную службу в 2024 году.

- Индекс МосБиржи превысил 3000 пунктов впервые с февраля 2022 года. Один из основных российских фондовых индикаторов превысил психологический рубеж 3000 пунктов на фоне ослабления рубля и высокой нефти.

- Совфед одобрил закон о психиатрической помощи и правах пациентов психоневрологических интернатов. Документ вызвал критику общественных организаций. Валентина Матвиенко призвала изучить неучтенные поправки к законопроекту.

- Япония с августа расширит запрет на экспорт автомобилей в Россию. С 9 августа вводится запрет на экспорт в РФ автомобилей с бензиновыми и дизельными двигателями объемом более 1900 куб. см.

- ФСБ задержала жителя Орловской области, собиравшегося примкнуть к украинской армии. По данным спецслужбы, задержанный планировал переехать на Украину для участия в боевых действиях на стороне ВСУ. Возбуждено уголовное дело по статье об участии в деятельности террористической организации.

- Депутаты предложили сажать на срок до 4 лет за взятки менее 10 тыс. рублей. В Госдуму внесён законопроект об усилении ответственности за мелкое взяточничество и мелкий коммерческий подкуп.