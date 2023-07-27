Лесные пожары приблизились к Афинам

Фото: Dan Kitwood/Getty Images

Москва. 27 июля. INTERFAX.RU - Природные пожары в Греции в четверг достигли окраин столицы страны - Афин, сообщает Associated Press.

Отмечается, что, в частности, огонь в районе столичного пригорода Кифисья распространялся быстро из-за усилившегося ветра. Однако в тушении этого пожара задействовали несколько вертолетов и пожарных бригад, и в итоге его удалось потушить.

В центральной части Греции, в районе города Волос, распространение лесных пожаров пока не остановили. Из-за них закрыли часть одной из наиболее загруженных автомагистралей, движение железнодорожного транспорта осуществляется с перебоями.

Пожарные на Родосе десятый день ведут борьбу с бушующими пожарами. Сообщается также о новых очагах возгорания в лесах на острове Эвбея.

Премьер Греции Кириакос Мицотакис в четверг заявил о необходимости предпринимать больше мер для борьбы с изменением климата.

"Изменение климата - может быть, и реальность, но это не может быть оправданием. Нашей стране надо принимать больше мер, чтобы быть готовой смягчать, насколько это возможно, эффект этой реальности, которую мы уже начинаем ощущать и которая может оказать драматические последствия на многие аспекты нашей экономической и социальной жизни", - сказал он.