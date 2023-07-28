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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 18:45

В центральной части Греции природные пожары стихают

Ситуация на островах по-прежнему остается сложной

Москва. 28 июля. INTERFAX.RU - Ситуация с лесными пожарами, бушующими уже больше недели в Греции, начала постепенно улучшаться, сообщают европейские СМИ со ссылкой на греческие пожарные службы.

Прогресса в борьбе с пожарами удалось достичь в центральной части Греции. Жара, достигавшая на этой неделе 45 градусов по Цельсию, пошла на спад. Ожидается, что 28 июля на материковой части страны будет не жарче 37 градусов по Цельсию.

Пожары продолжаются на Родосе, Корфу и Эвбее, там с огнем борются сотни пожарных. На островах действует повышенный уровень опасности, на Родосе - режим ЧС.

В Турции пожары распространяются в провинции Анталья. Для их ликвидации задействовали, в том числе специализированный самолеты и вертолеты. В Кемере огонь уничтожил лесные массивы на территории 120 га. Температура воздуха на этой неделе в некоторых районах Турции превышала 40 градусов по Цельсию, в некоторых населенных пунктах проведена эвакуация.

Лесные пожары в Греции

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Анталья Турция Греция Корфу Родос Эвбея
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