Дума в сентябре рассмотрит проект об отказе сообщать СЕ о военном положении в России

Москва. 10 августа. INTERFAX.RU - Госдума рассмотрит в сентябре законопроект об исключении из действующих законов о чрезвычайном и о военном положении нормы об информировании генерального секретаря Совета Европы о введении либо прекращении такого положения на территории России, сообщили в пресс-службе палаты.

"Законопроект будет рассмотрен депутатами в начале осенней сессии в сентябре", - говорится в сообщении.

Президент Владимир Путин внес законопроект № 419786-8 в парламент 9 августа. Спикер Госдумы Вячеслав Володин направил документ в профильный комитет по госстроительству и законодательству, сообщила пресс-служба.

Володин напомнил, что Россия вышла из Совета Европы в 2022 году и прекратила действие его международных договоров в отношении нашей страны, и "как следствие, идет системная работа по корректировке российского законодательства".

"Совет Европы изжил себя, он стал тормозить развитие других стран. Все его решения политизированные и принимаются под диктовку Вашингтона, который делает все для ослабления европейских государств, создает напряжение между ними", - считает Володин.

Инициированный президентом законопроект исключает из действующих законов о чрезвычайном и о военном положении нормы об информировании генерального секретаря СЕ о введении (прекращении) такого положения на территории России.

Обязательства об информировании Совета Европы были связаны с нормами Конвенции о защите прав человека и основных свобод от 4 ноября 1950 года. В соответствии с ФЗ "О прекращении действия в отношении Российской Федерации международных договоров Совета Европы" действие данной конвенции прекращено.