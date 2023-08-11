Минсельхоз предложил давать отсрочки по кредитам аграриям, пострадавшим от обстрелов

Москва. 11 августа. INTERFAX.RU - Аграрии приграничных регионов России, пострадавшие от обстрелов со стороны Украины, могут получить пролонгацию и/или отсрочку платежей по льготным кредитам. Проект соответствующего постановления правительства подготовил Минсельхоз. Документ размещен на сайте проектов нормативно-правовых актов.

"В силу оперативной обстановки, сложившейся на территории приграничных субъектов Российской Федерации в результате действий вооруженных формирований Украины, а также в целях обеспечения бесперебойного функционирования агропромышленного комплекса, проектом постановления предлагается предусмотреть возможность пролонгации и (или) предоставления отсрочки платежей по начисленным процентам и выплате основного долга по ранее предоставленным льготным краткосрочным кредитам заемщиков, пострадавших в результате обстрелов со стороны вооруженных формирований Украины, при условии, что срок такого договора истекает в 2023 году", - говорится в пояснительной записке к проекту.

Такая же поддержка предусмотрена и заемщикам, получившим ранее льготные инвестиционные кредиты. Но в этом случае срок истечения кредита не ограничивается.

По информации Министерства сельского хозяйства и продовольствия Белгородской области, за 2022 год 50 хозяйствующих субъектов представили документы об ущербе из-за обстрелов и проведения военной операции в виде повреждения посевов на площади 18,7 тысячи га на сумму около 522 млн рублей и 19 хозсубъектов - о гибели скота и утрате имущества на 128,5 млн рублей. Кроме того, оперативная обстановка в приграничной зоне не позволяла вести полевые работы 26 сельхозпредприятиям области.

В конце июля 2023 года под обстрел попал свиноводческий комплекс АПК "Мираторг" в Брянской области. Пострадали три человека, на территории объекта были разрушения.